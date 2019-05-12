ФАС добилась снижения отпускных цен на 228 торговых наименований лекарств

В 2018 г. ФАС удалось добиться существенного снижения зарегистрированных предельных отпускных цен производителей еще на 444 позиции дорогостоящих препаратов из Перечня ЖНВЛП. Такая информация приводится в проекте доклада ведомства о состоянии конкуренции за 2018 г.

За весь период снижено более тысячи предельных отпускных цен на 228 торговых наименований. Средний размер снижения составил 43%.

По поручению Правительства РФ антимонопольное ведомство провело переговоры с фармацевтическими производителями о снижении цен на дорогостоящие лекарственные препараты, предназначенные для лечения орфанных заболеваний и закупаемые за счет бюджетных средств. По результатам переговоров производителями на 3–30% снижены предельные отпускные цены на четыре орфанных препарата, что в рублях составило от 1,6 тыс. до 5 тыс. руб. за потребительскую упаковку. Кроме того, на один орфанный лекарственный препарат снижено ценовое предложение для участия в централизованных закупках на 26 тыс. руб. за потребительскую упаковку.

В целях синхронизации всех зарегистрированных в 2010–2019 гг. цен в РФ с ценами в референтных для России странах Минздрав России совместно с ФАС разработали принятый Госдумой в первом чтении законопроект, который предусматривает пересмотр всех ранее зарегистрированных цен на лекарственные препараты.

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Елена Сидорова

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