С экс-директора муниципальной аптеки требуют взыскать почти 10 млн рублей убытков Более трети сотрудников российских аптек не доверяют медпредставителям » «Тева» инициировала отмену госрегистрации в РФ более десяти препаратов Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств письмо, в котором сообщает об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения следующих препаратов компании «Тева» (Teva ): – Аторвокс (аторвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, 40 мг (регистрационное удостоверение ЛСР–001350/08 от 29.02.2008, выдано «Плива Хрватска» д.о.о., Республика Хорватия); – Фозиноприл–Тева (фозиноприл), таблетки, 10 мг, 20 мг (регистрационное удостоверение ЛП–001837 от 13.09.2012, выдано «Тева» Фармацевтические предприятия Лтд., Израиль); – Амиодарон (амиодарон), таблетки, 200 мг (регистрационное удостоверение П N013459/01 от 25.11.2009, выдано «Балканфарма – Дупница» АД, Болгария); – Корди Кор (амлодипин), таблетки, 5 мг, 10 мг (регистрационное удостоверение ЛС–001653 от 13.09.2011, выдано АО «Актавис», Исландия); – Атенолол (атенолол), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг (регистрационное удостоверение П N013492/01–2001 от 13.12.2011, выдано «Балканфарма – Дупница» АД, Болгария); – Нифедипин (нифедипин), таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг (регистрационное удостоверение N N 015233/01 от 12.05.2008, выдано «Балканфарма – Дупница» АД, Болгария); – Обзидан (пропранолол), таблетки, 40 мг (регистрационное удостоверение П N 0 1 1665/01 от 24.01.2012, выдано АО «Актавис Групп», Исландия); – Коринфар® УНО (нифедипин), таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг (регистрационное удостоверение ЛС–001381 от 19.09.2011, выдано «Тева» Фармацевтические предприятия Лтд., Израиль); – Дилтиазем–Тева (дилтиазем), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, 60 мг (регистрационное удостоверение П N012863/01 от 05.05.2008, выдано «Тева» Фармацевтические предприятия Лтд., Израиль); – Дилтиазем–Тева (дилтиазем), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 120 мг, 240 мг (регистрационное удостоверение ЛСР–008980/08 от 17.11.2008, выдано «Тева» Фармацевтические предприятия Лтд., Израиль); – Зорстат® (симвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг (регистрационное удостоверение П N015618/01 от 08.04.2009, выдано «Плива» Хрватска д.о.о., Республика Хорватия). Решение Минздрава России принято на основании подачи уполномоченным юридическим лицом ООО «Тева» (Россия) заявлений об отмене государственной регистрации указанных лекарственных препаратов. Причина, по которой принято такое решение, в письме Росздравнадзора не указана. Елена Сидорова

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