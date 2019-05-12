С экс-директора муниципальной аптеки требуют взыскать почти 10 млн рублей убытков

Арбитражный суд Ставропольского края приостановил производство по иску Комитета по муниципальной собственности г. Ессентуки в интересах МУП «Аптека № 151 Гарантия» к бывшему директору фармпредприятия Анатолию Емяшеву о взыскании 9,8 млн руб. убытков. По мнению истца, будучи руководителем МУП, ответчик сначала заключил договор купли-продажи подвального помещения под аптекой по заниженной цене, а потом его же стал арендовать у нового собственника, но уже по завышенной стоимости. Причем оба договора были подписаны с лицом, состоявшим в близком родстве с Емяшевым.

По схожей схеме была оформлена и сдача в аренду автомобиля. Анатолий Емяшев с этими претензиями не согласен. Как он рассказал «ФВ», никаких убытков не было, а все вырученные от названных сделок средства шли на развитие муниципального предприятия в условиях отсутствия финансовой поддержки со стороны учредителя.

По ходатайству ответчика суд назначил экспертизу. Экспертам предстоит определить, какова была среднерыночная стоимость аренды нежилых помещений и автомобиля ИЖ-2117-20 в 2004, 2007, 2015 и 2016 гг., после чего производство по делу будет возобновлено.

Тем временем Ессентукский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Анатолия Емяшева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и присвоении/растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

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Екатерина Погонцева

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