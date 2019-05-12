Novo Nordisk завершила квартал с превышением прогноза по продажам и прибыли

В I квартале 2019 г. объем продаж датской фармацевтической компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») вырос на 9% и составил 29,3 млрд датских крон (4,4 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 28,9 млрд крон.

Квартальная прибыль сократилась на 3%, составив 10,4 млрд крон (1,6 млрд долл.), что также выше прогнозов (9,7 млрд крон).

За первые три месяца объем продаж противодиабетических препаратов увеличился на 8% – до 23,6 млрд крон (3,5 млрд долл.).

Продажи препарата Victoza сократились на 4% – до 5,7 млрд крон (851 млн долл.).

Показатель по препарату Levemir снизился на 6% – до 2,6 млрд крон (388 млн долл.) на фоне сокращения продаж в Европе вследствие лонча препарата Tresiba.

Объем продаж Tresiba вырос на 22% – до 2,1 млрд крон (314 млн долл.).

Объем продаж препарата Ozempic составил 1,4 млрд крон (209 млн долл.) против 69 млн крон (10 млн долл.) в I квартале 2018 г.

Продажи препарата Saxenda увеличились на 57% – до 1,2 млрд крон (179 млн долл.) благодаря росту спроса на зарубежных рынках, в т.ч. в Северной Америке.

Квартальный объем продаж биопрепаратов вырос на 3% – до 4,5 млрд крон (672 млн долл.). Снижение этого показателя в Северной Америке и Европе нивелировано ростом продаж в других странах и регионах, в т.ч. в Китае, Японии и Корее.

По прогнозу Novo Nordisk, в 2019 г. убыток компании составит 3,3 млрд крон (493 млн долл.), а не 2,4 млрд крон (358 млн долл.), как ожидалось ранее.

Илья Дугин

pharmvestnik