У краснодарских врачей обнаружили образцы лекарств для вручения пациентам

Число обращений граждан в территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю в I квартале текущего года на 90% превысило прошлогодний показатель (912 против 477 за тот же период). При этом 65% жалоб касаются лекарственного обеспечения. Об этом говорится в отчете подразделения регулятора.

Выросло и количество извещений о неблагоприятных реакциях на лекарственные средства. Если в I квартале 2018 г. было получено 116 таких уведомлений, то в 2019-м – уже 236. Как отмечают эксперты, рост данного показателя скорее свидетельствует о повышении ответственности медицинских и фармацевтических работников, которые стали активнее выявлять нежелательные и неблагоприятные реакции и оформлять их в виде извещений.

В ходе проверок специалисты территориального органа выявили факты несоблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками запрета на прием подарков и денежных средств от компаний, закрепленного законом «Об основах охраны здоровья граждан». Были обнаружены не только сувениры и бланки с рекламой от производителей лекарств и медицинских изделий, но и образцы лекарственных препаратов и медицинских изделий для вручения пациентам. Впрочем, в некоторых медицинских организациях даже не издан локальный акт, который бы регламентировал работу по информированию сотрудников о данном запрете.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik