Интернет-торговля лекарствами может быть разрешена с 1 января 2020 г.

Профильный комитет Госдумы по охране здоровья подготовил поправки ко второму чтению законопроекта, разрешающего розничную продажу лекарств в интернете.

Новая версия законопроекта сдвигает запуск дистанционной продажи лекарств на 1 января 2020 г. Продавать лекарства онлайн смогут аптечные и ветеринарные аптечные организации, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность и розничную продажу

Как и предлагалось в первой версии законопроекта, продавать дистанционно разрешат только те препараты, которые отпускаются без рецепта. Продажа через интернет рецептурных лекарств, наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25% будет запрещена.

Регионы, где будет доступна интернет-торговля лекарствами, ограничены: это будет разрешено в городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе в границах муниципального района или городского округа субъекта. Розничную торговлю лекарствами дистанционным способом, так же как и обычную, необходимо будет вести по правилам надлежащей аптечной практики.

Одно из наиболее дискуссионных предложений в законопроекте ко второму чтению касается доставки лекарств. Купленные в интернете лекарства, по предложению профильного комитета Госдумы, смогут доставлять только «специалисты с фармацевтическим или медицинским (ветеринарным) образованием».

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входит один из крупнейших интернет-ритейлеров Ozon.ru, считают требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными.

«Давайте будем честны друг перед другом: если вы против доставки лекарств, так и нужно говорить. Сам по себе отпуск осуществляется до того, как лекарство передается курьеру. Мы живем в XXI веке, и клиент может получить все консультации фармацевта дистанционно, а задача курьера – только довезти собранный по всем правилам заказ», – указывает президент АКИТ Артем Соколов.

По мнению г-на Соколова, аптеки могут бояться потерять долю рынка, но он подчеркивает, что ни в одной стране мира, где продажа лекарств в интернете разрешена, доля онлайн-продаж не превышает 10%.

В АКИТ также считают, что из законопроекта необходимо исключить ограничение на продажу в интернете рецептурных лекарств. Перечень таких препаратов, которые можно продавать дистанционно, в ассоциации предлагают прописать в законе отдельно. Кроме того, в АКИТ предлагают предусмотреть возможность выдачи рецептов в электронной форме. Электронный рецепт подделать сложнее, чем обычный бумажный, отмечает г-н Соколов. Введение электронного рецепта и обязательной индивидуальной маркировки упаковки лекарства позволит полностью прослеживать оборот препарата от производителя или импортера до потребителя и осуществлять еще более жесткий контроль, чем в рознице, подчеркивают в ассоциации.

Источник: РБК

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