Эксперт: стимулов для создания единой системы патентной защиты в ЕАЭС пока нет

Создание в рамках ЕАЭС единой системы решения споров, связанных с нарушением патентных прав, пока не имеет под собой существенных стимулов. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал партнер практики защиты интеллектуальной собственности Lidings Борис Малахов.

«С точки зрения защиты патентов государствам — членам ЕАЭС стоит решить, нужно ли им идти в ногу в этом вопросе, и создавать аналог европейского единого патентного суда», — отметил он.

При этом даже в самой Европе мнения по этому вопросу в настоящее время сильно отличаются, добавил юрист. Так, некоторые государства – члены Евросоюза, стоят на позиции, что каждая страна должна иметь право самостоятельно решать все споры, связанные с нарушениями патентов. Другие придерживаются более унитарного подхода, выступая за единую систему.

Создание единой системы, по его словам, должно обеспечиваться, прежде всего, экономическими интересами каждого государства, и в этой связи важно понять — интересно ли это России.

«Наиболее показательным с точки зрения защиты патентов является вопрос о возможности получить обеспечительные меры, — рассказал Борис Малахов. – Именно они создают важный баланс между оригинаторами и дженериковыми компаниями».

«Особенно продвинуты в этом отношении на постсоветском пространстве Грузия и Украина, — считает собеседник «ФВ». — В 2018 году суды Тбилиси и Киева принимали предварительные обеспечительные меры в патентных спорах между Большой фармой и дженериками. Это говорит о том, что страны более ориентированы на европейскую модель, и стремятся к эффективной защите патентов».

Обратный пример – Белоруссия, где получить обеспечительные меры по патентным спорам невозможно и сами споры рассматриваются очень долго.

Россия в этом отношении занимает срединную зону, заключил эксперт, «успешного опыта получения обеспечительных мер пока не было, но судебная практика выработала систему пресечения угрозы нарушения патентов».

Фото: Lidings

Сергей Рякин

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