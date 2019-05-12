Интернет-магазин iHerb вновь попал под внимание экспертов медицинского сообщества

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин опубликовал в интернете копию рекомендаций врача пациенту, страдающему эпилепсией. Вместо назначения лекарственных препаратов этот доктор дал 14 ссылок на продукты сайта iHerb.

Но этот факт гораздо менее известен, чем разоблачение учеными РАН «инстаграмного доктора» Елены Корниловой, которая публиковала на своей странице схемы лечения анемии, аллергии и других заболеваний посредством БАД с интернет-сайта iHerb.

Елена Корнилова, которая сама себя называет блогером-биохимиком, студентом Национального университета Сингапура и обладателем дипломов Мюнхенского технического университета и Университета Анхальта, стала печально известна благодаря расследованию членов Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петра Талантова и Михаила Гельфанда. Увидев интервью девушки в издании «РБК Стиль», они обратились в редакцию и подвергли сомнению подлинность ее документов. В итоге издание удалило интервью, заменив его опровержением.

В этой истории интересен не только факт, что, имея липовые документы Елена Корнилова управляла страницей, на которую было подписано более 250 тыс. человек, но и то, что она умело использовала в своих схемах продукты с сайта iHerb.

«Весь процесс может быть инициирован самой компанией (iHerb. – Прим. ред.). Она могла нанять фотомодель и писать за нее тексты. Возможно, Корнилова – просто говорящая голова», – добавил президент Общества специалистов доказательной медицины Савелий Бащинский, выступая в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС.

Стоит отметить, что в списке рекомендаций врача пациенту, страдающему эпилепсией, который обнародовал Семен Гальперин, указаны не препараты, а 14 ссылок на продукты сайта iHerb, причем врач заботливо указал коды на дополнительную скидку. Среди рекомендованных средств – витамин С, омега-3, витамин D3, витамины группы В и т.д. В среднем – на 25 тыс. руб. (Кстати, количество рекомендованных препаратов удивляет и в схемах г-жи Корниловой – одна из них, предназначенная для подготовки к беременности, предполагает прием 25 таблеток в сутки.)

«Назначение БАД довольно часто встречается в отечественной практике по двум причинам: низкий уровень подготовки врачей, не имеющих понятия о том, что подобные препараты давно не используются в цивилизованном мире в лечебной практике, и сильное давление фармбизнеса, способного протолкнуть свои бесполезные снадобья не только в рекламу, но нередко и в официальные рекомендации российского Минздрава», – такой точки зрения придерживается Семен Гальперин.

Напомним, в феврале текущего года в Ульяновске завершилось рассмотрение судебного дела о признании информации, содержащейся на сайте iHerb, запрещенной к распространению на территории РФ.

Фото: Олег Кирюшкин

Оксана Баранова

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