Игорь Вайншток ответил представителям трудового коллектива

После публикации открытого письма совладельца компании «Партнер» Игоря Вайнштока участникам фармацевтического рынка 17.04.19 и ответного письма сотрудников компании 30.04.19 г-н Вайншток вновь обратился в редакцию «ФВ» с просьбой опубликовать свой комментарий, который мы приводим ниже в авторской редакции.

Уважаемые коллеги!

«Открытое письмо участникам фармацевтического рынка» от 30.04.2019, подписанное руководителями и научным сотрудником от имени трудового коллектива требует комментария. Сам текст внимания не заслуживает, лишь подтверждая опасения, высказанные в «Открытом письме участникам фармацевтического рынка» от 17.04.2019.

Благодарю (без тени иронии) подписавших. Это требовало мужества, им пришлось переступить через свои убеждения. Большинство – мои единомышленники и ученики, они не могли написать столь бездарно, начав с признания в осознанной лжи – каждый из них прекрасно выражает мысли.

Важно понять, что именно их заставило подписать. Сразу после захвата, рейдеры предупредили всех о необходимости безоговорочной поддержки. Возражающие немедленно увольнялись без учёта заслуг, профессионализма, незаменимости. Бессмысленно обсуждать очевидное: у подписавших семьи, ипотека, дети учатся в институтах. Важно другое –за подписавшими письмо руководителями коллективы (от 3-5 до 100 с лишним человек), эти достойные люди осознавали свою ответственность и за них.

Представляю, как это происходило. В конце предпраздничного дня, руководителей собрали на совещание, не сообщив темы. Присутствовали и все упомянутые в моём письме. Лоссь, обильно используя ненормативную лексику (по-другому не умеет), сказала: «Подготовлено письмо, надо его подписать». Опытные сотрудники пытались возразить: «Надо, хотя бы, отредактировать, чтобы не было так стыдно». Им объяснили: « Письмо от коллектива, сделали попроще. Подписывайте». Внимательно прочитали, поняли: на самом деле лучше, никто не поверит в откровенные глупости.

В истории достаточно подобных примеров. Один из самых ярких –письмо в газету «Правда» с осуждением А.Д.Сахарова, подписанное 30 выдающимися академиками* (отказавшимися, притом, голосовать за его исключение) –нобелевские лауреаты, учёные с мировым именем! Любой из них не опасался за себя. Почему подписали? За каждым стоял коллектив, ученики –именно им грозила опасность! Не сравниваю себя с Андреем Дмитриевичем, но психологическая схожесть ситуаций очевидна.

Следуя опыту самиздата советских времён, я описываю ситуацию, выкладывая (по мере готовности) вместе с доказательствами на своей интернет-странице. Для того, чтобы их найти, достаточно в любой поисковой системе (Яндекс, Гугл) набрать запрос: «Мемуары Игоря Вайнштока (Старого Брюзги) в самиздате».

И последнее. Я никогда не позволил себе и, не позволю впредь, ни одного дурного слова о замечательной компании АО «Партнер», которой вместе с единомышленниками отдал тридцать лет своей жизни и её основе –прекрасном коллективе. Это просто невозможно. Я лишь высказал свою боль за то, что делает с ней горстка бессовестных безумцев и предупредил тех, кому грозит опасность. Буду это делать и в дальнейшем.

В завершение благодарю всех, кто работал вместе со мной все эти годы, создавая наше благородное Дело.

Благодарю Редакцию за предоставленную возможность высказать своё мнение профессиональному сообществу.

Игорь Вайншток

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*/ Н.Г.Басов, Н.В.Белов, Н.Н.Боголюбов, А.Е.Браунштейн, А.П.Виноградов, С.В.Вонсовский, Б.М.Вул, Н.П.Дубинин, Н.М.Жаворонков, Б.М.Кедров, М.В.Келдыш, В.А.Котельников, Г.В.Курдюмов, А.А.Логунов, М.А.Марков, А.Н.Несмеянов, А.М.Обухов, Ю.А.Овчинников, А.И.Опарин, Б.Е.Патон, Б.Н.Петров, П.Н.Поспелов, А.М.Прохоров, О.А.Реутов, А.М.Румянцев, Л.И.Седов, Н.Н.Семенов, Д.В.Скобельцын, С.Л.Соболев, В.И.Спицын, В.Д.Тимаков, А.Н.Тихонов, В.М.Тучкевич, П.Н.Федосеев, И.М.Франк, А.Н.Фрумкин, Ю.Б.Харитон, М.Б. Храпченко, П.А.Черенков, В.А.Энгельгардт

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