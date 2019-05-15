Разрешая параллельный импорт, мы не ломаем систему дистрибуции, а дополняем ее

Об этом замглавы ФАС России Андрей Кашеваров заявил в ходе встречи с президентом Международной Ассоциации по товарным знакам Давидом Лоссиньолем.

«Хочу подчеркнуть, что мы разграничиваем проблему национального и регионального исчерпания прав и проблему защиты от контрафакта в том виде, в каком наши оппоненты стараются эти вопросы связать. При рассмотрении этого вопроса мы исходим из принципов, заложенных Всемирной торговой организацией: о свободном перемещении товаров между странами и недавно признанном принципе о том, что оригинальный товар не может считаться контрафактным», – отметил Андрей Кашеваров.

По его словам, в настоящий момент ведомство рассматривает 3 дела, связанные с ввозом оригинальной продукции иностранных производителей, в рамках которых ведомство оценивает правомерность в отказе на ввоз товара одному импортеру и выдаче согласия другому:

«Мы исходим из того, что если так называемый параллельный импортер обратился к правообладателю за согласием на ввоз оригинального товара, то статья 1487 Гражданского кодекса РФ процедурно соблюдена. А далее оцениваем действия правообладателя на предмет согласия или отказа на ввоз своего товара».

Как показывает исследование коллег по ЕАЭС, цены на многие товары, в том числе, лекарства и медицинские изделия существенно превышают цены на те же товары в Европе. Российские параллельные импортеры готовы покупать эти же товары у европейских официальных дистрибьюторов соответствующих марок, но правообладатели отказывают им в такой возможности.

«Когда мы предлагаем перейти по отдельным категориям товаров на международный принцип исчерпания прав, мы также предлагаем условия для того, чтобы защитить интересы правообладателей», – отметил заместитель руководителя ФАС России.

К одному из таких предложений ведомства относится создание специализированных таможенных постов, через которые могут завозиться товары параллельными импортерами, в том числе отдельный таможенный пост для ввоза лекарственных средств.

«Мы не ломаем систему сложившейся дистрибуции, а предлагаем ее дополнить. Ведомство выступает за усиление контроля: обязательное наличие сертификата производителя и оснащение специализированного таможенного поста лабораторией, которая могла бы проверять качество ввозимых препаратов. Таким образом, приоритет по защите ввоза оригинальных товаров правообладателей является безусловным и непреложным, – сказал Андрей Кашеваров. – Что касается компаний, которые осуществляют инвестиции в РФ, то для их товаров мы предлагаем сохранять национальный принцип исчерпания прав. Поэтому защита от контрафакта и защита инвестиций является важной для нас, но приоритетными являются интересы российских потребителей, и параллельный импорт должен обеспечить безопасность и доступность тех товаров, в части которых сохраняется импортозависимость».

В заключение Президент Международной ассоциации по товарным знакам Дэвид Лоссигноль подтвердил «давнюю позицию Международной ассоциации по товарным знакам в пользу национального (или регионального) исчерпания прав на товарные знаки применительно к параллельному импорту товаров» согласно резолюции Совета Международной ассоциации по товарным знакам об исчерпании прав на товарные знаки и параллельного импорта. Дэвид Лоссигноль подчеркнул необходимость оправдать ожидания потребителей в отношении качеств и свойств товаров, предназначенных для конкретного рынка, поскольку любое расхождение снижает доверие потребителей и, следовательно, может значительно повредить репутации бренда. Кроме того, он также подчеркнул связь между контрафактной продукцией и параллельным импортом, добавив, что «международный принцип исчерпания прав также имеет неблагоприятные последствия, облегчая продажу контрафактных товаров, поскольку для любого правительства и владельцев товарных знаков было бы непомерно дорого расследовать каждую партию параллельного импорта для определения контрафактного товара. Соответственно, любой общественный интерес, который может существовать в плане разрешения «свободной торговли» в параллельном импорте, должен совпадать с очевидным общественным интересом для предотвращения продажи контрафактных товаров».

gmpnews