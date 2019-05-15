Жительница Оренбургской области отправится в колонию за онлайн-покупку сибутрамина

Новотроицкий городской суд (Оренбургская область) признал двух местных жительниц, заказавших через интернет запрещенный в России препарат для похудения, виновными в контрабанде сильнодействующих веществ и приговорил одну из них к полутора годам колонии общего режима, а вторую – к тому же сроку условно.

Женщины заказали препарат, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин (общей массой не менее 33,840 г), через интернет из Казахстана. При этом они знали, что в России оборот таких веществ ограничен. При получении посылки в отделении службы доставки грузов одну из них задержали сотрудники таможни.

Суд признал фигуранток виновными по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ) и назначил одной из них наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно с испытательным сроком на два года, второй – полтора года колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев.

В июле 2016 года Преображенский суд Москвы признал двух жителей Московской области и гражданку Республики Молдова виновными в контрабанде и незаконном сбыте БАДов для похудения, содержащих в своем составе это же сильнодействующее вещество (сибутрамин), и приговорил к гораздо более длительным срокам в колонии и штрафам в 500 тысяч рублей с каждого.

Источник: Уральская транспортная прокуратура

vademec