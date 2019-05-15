В Крыму снизились надбавки на дорогие препараты из Перечня ЖНВЛП

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым опубликовал итоги своей ежемесячной проверки стоимости медикаментов из Перечня ЖНВЛП в аптеках субъекта. Всего мониторингом было охвачено порядка 40 фармацевтических учреждений. Согласно сведениям, предоставленным ими, все участники розничного рынка соблюдают порядок формирования цен.

На начало мая средняя надбавка в ценовой группе «препараты стоимостью до 50 рублей» составила 20,01%, что выше, чем месяцем ранее, на 0,17%. Во второй группе – цена от 50 до 500 руб. – наценка, наоборот, сократилась на 0,30% и достигла 18,30%. Самые дорогие препараты (от 500 руб. и выше) тоже немного «упали» в рознице (на 0,76%). Средняя надбавка на них в Крыму сегодня равна 14,20%.

Напомним, что предельные надбавки к ценам на лекарства из списка ЖНВЛП в Крыму не меняются уже на протяжении нескольких лет.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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