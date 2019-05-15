Росстат: в апреле отмечался заметный рост цен на некоторые лекарства

В апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. индекс потребительских цен в РФ составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,1% (в апреле 2018 г. – 100,4%, по сравнению с декабрем 2017 г. – 101,2%).

При этом индекс потребительских цен на медикаменты составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2018 г. – 102,7%. Такие данные приводятся в ежемесячном отчете Росстата.

В ведомстве отмечают, что в апреле отмечался заметный рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 2,9%, левомеколь – на 2,7%, лоратадин и офтан катахром – на 2,3%, метамизол натрия, троксерутин, флуоцинолона ацетонид, линекс, корвалол, амоксициллин, гепарин натрия, индапамид, бромгексин, йод, бинты – на 0,8-1,3%. Вместе с тем цены на ксилометазолин снизились на 0,5%, супрастин и сульфацетамид – на 0,3%, лоперамид, смекту, поливитамины с макро-и микроэлементами – на 0,2%.

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Елена Сидорова

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