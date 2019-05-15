ФАС: уличенные в картелях на три года лишатся доступа к госзакупкам

По внутренним данным ФАС, ведомство выявляет лишь 1% различных схем сговоров и картелей. Однако, как отметил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, масштаб расследуемых дел различен.

За одним расследованием может стоять 25 компаний, которые более 10 лет делили между собой рынок. По словам эксперта, более 80% нарушений антимонопольного законодательства – это картель. Фарма только в 2017 г. лишилась титула чемпиона по числу картелей, уступив место дорожному строительству.

«Меня это радует. В 2015 году мы наблюдали прорыв по количеству сговоров на торгах. Волну удалось сбить к 2018 году», – отметил Андрей Тенишев, выступая сегодня на фармацевтическом форуме Института Адама Смита в Санкт-Петербурге.

Представитель ФАС отметил, что не все компании идут на нарушения осознанно, часто инициаторами сговоров являются менеджеры тендерных отделов фармкомпаний, размер премий которых зависит от количества и суммы госконтрактов.

«Надеюсь, количество дел будет меньшим, но в этом году они точно будут, и достаточно серьезные», – добавил он.

В настоящий момент рассматривается новый антимонопольный пакет документов и изменения в регулировании. Как отметил эксперт, будет создан реестр участников картелей, которые на три года будут лишаться права участия в госзакупках.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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