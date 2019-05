Эксперт: финансовая диспропорция нацпроектов неслучайна ФАС: уличенные в картелях на три года лишатся доступа к госзакупкам » Ново Нордиск ставит перед собой новую цель — нулевое воздействие на окружающую среду Компания Ново Нордиск объявила о новой цели: достижение нулевых выбросов CO2 от всех процессов производства и транспортировки к 2030 г. Эта задача поставлена в рамках новой амбициозной экологической стратегии Circular for Zero, конечная цель которой – свести воздействие компании Ново Нордиск на окружающую среду к нулю. В рамках этой стратегии компания Ново Нордиск примет меры по сведению к минимуму потребления и преобразованию отходов в ресурсы, разработке и производству продукции, которую можно перерабатывать и использовать повторно, а также по сотрудничеству с поставщиками для обеспечения замкнутого цикла нашей цепочки поставок. «Более 29 миллионов людей применяют наши лекарственные препараты, и уже со следующего года они смогут делать это, зная, что эти препараты произведены с использованием только возобновляемых источников электроэнергии, – заявил Ларс Фруергор Йоргенсен, президент и главный исполнительный директор компании. – Благодаря стремлению к полному прекращению выбросов в атмосферу от всех процессов производства и транспортировки нашей продукции к 2030 г. и внедрению концепции замкнутого цикла на всех уровнях нашей компании, мы приближаем день, когда сможем сказать, что Ново Нордиск – компания, не оказывающая воздействия на окружающую среду». Ранее компания инвестировала в установку в штате Северная Каролина, США, солнечных панелей площадью 672 акра, что приблизительно соответствует размеру 500 футбольных полей, которые станут источником электроэнергии для всех производственных операций компании Ново Нордиск в США начиная уже с 2020 г. Ново Нордиск – первая фармацевтическая компания среди участников проекта RE100, которая использует для производства электроэнергию только из возобновляемых источников. RE100 – совместный глобальный инициативный проект коммерческих организаций по переходу на 100% потребление электроэнергии из возобновляемых источников. Помимо цели по сокращению выбросов, стратегия Circular for Zero предусматривает существенный сдвиг в сторону концепции замкнутого цикла по трем аспектам деятельности компании: Компания замкнутого цикла Продолжится работа по уменьшению воздействия своих производственных процессов на окружающую среду посредством устранения отходов, направляемых на захоронение, и обеспечению нулевой потери воды, электроэнергии и ресурсов. Поставки замкнутого цикла Предполагается уменьшить воздействие на окружающую среду на всех этапах цепочки поставок посредством сотрудничества с поставщиками по внедрению концепции замкнутого цикла в бизнес-процессы и увеличения объема закупок для перерабатываемых и углеродно-нейтральных материалов и ресурсов. Продукция замкнутого цикла Планируется обновить существующую продукцию, разработает новую продукцию в соответствии с принципами цикличности и приступит к поиску экологически рационального решения для повторного использования и переработки продукции. Для достижения этой новой амбициозной цели и ускорения процесса внедрения концепции замкнутого цикла в своих подразделения компания Ново Нордиск намерена сотрудничать с Фондом Эллен МакАртур, миссия которого заключается в ускорении перехода к экономике замкнутого цикла. Джо Мёрфи, руководитель CE100 в Фонде Эллен МакАртур, заявил: «Мы рады, что нашим партнером стала компания Ново Нордиск, это первая фармацевтическая компания, вступившая в ведущую в мире сеть по продвижению экономики замкнутого цикла CE100. Ново Нордиск имеет репутацию компании, которая выполняет свои обязательства: она уже перешла на 100%-ное потребление электроэнергии для производства из возобновляемых источников. Поставив перед собой цель в течение 10 лет внедрить на всех уровнях своей организации процессы замкнутого цикла, компания Ново Нордиск вошла в избранную группу ведущих организаций, открывающих новые возможности по переходу к экономике замкнутого цикла». Источник: Ново Нордиск pharmvestnik