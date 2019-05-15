Эксперт: финансовая диспропорция нацпроектов неслучайна

За ближайшие шесть лет системе здравоохранения предстоит много сделать, чтобы значительно увеличить продолжительность жизни населения. Цель, поставленная в нацпроекте, – ежегодно сохранять 230 тыс. жизней, при этом подразумевается сокращение более 200 тыс. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако более 60% бюджета нацпроекта будет потрачено на борьбу с онкологией. Как отметил сегодня в ходе фармацевтического форума Института Адама Смита директор Департамента проектной деятельности Минздрава РФ Давид Мелик-Гусейнов, финансовая диспропорция в нацпроекте неслучайна. Эксперт считает, что первая волна госпрограмм уже позволила создать инфраструктуру, разработать грамотную маршрутизацию пациентов с ССЗ. Задача сегодняшнего дня – мотивировать людей обращаться за помощью к врачу как можно раньше. При этом построить систему логистики первичного звена не так дорого, отметил представитель Минздрава.

Именно поэтому более 60% бюджета нацпроекта направлено на борьбу с онкологией. Это второй барьер, который надо перешагнуть, отметил эксперт.

По словам г-на Мелик-Гусейнова, главная проблема заключается именно в мотивации людей вести здоровый образ жизни и заниматься своим здоровьем. Если у США на увеличение средней продолжительности жизни ушло более 20 лет, то Россия планирует поднять планку с 72 до 78 за шесть лет.

Как это сделать – сложный вопрос, но главное – поверить, что это возможно, и принимать качественные управленческие решения, считает Давид Мелик-Гусейнов.

«Дорога к целям нацпроекта должна быть прямой. Все, что от этого отвлекает, должно быть отброшено», – отметил представитель Минздрава.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

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