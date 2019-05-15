Госдума может окончательно принять закон о перерегистрации цен на лекарства в конце мая

Законопроект о внесении поправок в ФЗ №61 «Об обращении лекарственных средств», касающихся перерегистрации цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП, будет рассматриваться на заседаниях Госдумы 28–30 мая. Как заявил на Российском фармацевтическом форуме института Адама Смита начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев, ведомство надеется, что закон в эти дни будет принят окончательно.

По мнению представителя ФАС, никаких препятствий для принятия закона нет, так как все исполнительные органы власти согласовали свои позиции и разногласий между ними нет.

Председатель подкомитета по вопросам обращения ЛС, развития фарм- и медпромышленности Комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров подтвердил, что законопроект будет рассматриваться. Однако депутаты перед его принятием хотели бы видеть все подзаконные акты, которые будут сопровождать закон, чтобы понимать общий масштаб изменений для отрасли.

По его словам, парламентариям хотелось бы избежать ситуации, которая произошла с маркировкой. Тогда Госдума сначала приняла закон, а потом было принято решение о криптозащите и предложено взимать с производителей плату по 50 коп. с упаковки.

Александр Петров добавил, что депутаты пока не приняли окончательного решения по поводу того, надо ли ограничить перерегистрацию цены одним разом в год или она должна корректироваться после каждого изменения стоимости препарата в одной из референтных стран.

Тимофей Нижегородцев возразил, что думать тут не о чем: «Фармкомпании сами решают, в какой стране они хотят снизить цену. Мы надеемся, что когда они решат цены изменить, то не забудут и про Россию. Кстати, в среднем цены меняются раз в три-четыре года».

В целом, по оценке чиновника, перерегистрация – это способ цивилизованно привести цены к нормальному уровню по сравнению с референтными странами. И по его мнению, Россия не будет страной с самыми низкими ценами на лекарства, «в нашей стране цены на лекарства будут средненизкими».

Фото: Игорь Чунусов

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