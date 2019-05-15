На каких условиях сотрудники фармкомпаний готовы работать сверхурочно

Большинство работников медицинской и фармацевтической сфер согласны работать сверхурочно при условии максимальной заботы о них со стороны работодателя, выяснили эксперты рекрутингового портала HeadHunter.

Как показали результаты опроса соискателей, 87% участников рынка медицины и фармации при необходимости готовы (точно или скорее готовы) трудиться сверхурочно, но только если руководство будет максимально заботиться о своем персонале.

Большинство опрошенных в сфере медицины и фармации (80%) также согласились бы (точно «да» или скорее «да») периодически выполнять работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям, если бы чувствовали максимальную заботу работодателя.

Что же подразумевает забота о сотрудниках?

По мнению участников опроса, прежде всего это достойная и своевременно выплачиваемая заработная плата, хорошо обустроенное рабочее место, весомый социальный пакет, гибкий рабочий график.

Большинство (70%) опрошенных HH соискателей из разных сфер профессиональной деятельности отметили, что вовремя получают зарплату. При этом достойным свой заработок считают лишь 26% респондентов.

Удобное рабочее место предоставляют 33% участникам опроса, а работать в уютном офисе посчастливилось только 29%.

Более чем у 20% работников есть корпоративный полис ДМС, гибкий график работы (22%), бывают корпоративные мероприятия (25%) и подарки от работодателя к праздникам (23%).

Сверхурочную работу оплачивают только 15% опрошенных. Чаще всего сверхурочные платят рабочему персоналу (33%) и тем, кто работает в сфере производства (22%).

Меньше всего распространены психологическая поддержка на работе, спортивные абонементы за счет работодателя, а также оплата детского отдыха и иная забота о детях сотрудников.

В том, что не получают ничего из перечисленного, признались 12% опрошенных.

Заботу работодателей о своих сотрудниках респонденты оценили в целом на два с плюсом. Оценку предлагалось выставить по пятибалльной шкале, где 1 балл – «совсем не заботится» (таковых оказалось 22%) и 5 баллов – «очень заботится» (5%). Средняя оценка заботы работодателей о сотрудниках составила 2,5 балла.

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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