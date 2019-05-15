Минздрав определился с понятием всеобщего лекарственного обеспечения

В ходе фармацевтической конференции Адама Смита, которая стартовала сегодня в Санкт- Петербурге, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина заявила, что министерство определилось с термином «всеобщее лекарственное обеспечение».

По словам эксперта, понятия «лекарственное страхование и лекарственное возмещение», которыми оперировали специалисты здравоохранения, вызывали неоднозначную реакцию среди общественности, в том числе и пугали.

«Мы нашли термин – обязательное лекарственное обеспечение», – заявила Елена Максимкина.

По ее словам, ведомство активно работает над созданием системы лекобеспечения.

«Я считаю, что каждый, кто заболевает, должен становиться льготником. Сегодняшнее деление на льготников и нельготников – не очень правильная история», – заявила Елена Максимкина.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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