Соглашение о ГЧП при маркировке товаров будет подписано в начале июня

Правительство РФ утвердило порядок реализации проекта государственно-частного партнерства, заключаемого в целях создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов товаров, в т.ч. лекарственных препаратов. Частным партнером является ООО «Оператор-ЦРПТ», с ним Минпромторг должен заключить соглашение без проведения конкурса в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения правительства от 08.05.2019 № 899-р.

Этим документом утверждены существенные условия соглашения и план мероприятий в области обеспечения маркировки отдельных видов товаров.

В частности, «Оператор-ЦРПТ» должен обеспечить защиту информации, содержащейся во входящих в состав объекта соглашения федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием в отношении этой продукции средств идентификации и государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, от несанкционированного доступа и иных неправомерных действий, направленных на нарушение ее целостности, конфиденциальности и доступности.

В соглашении устанавливается обеспечение исполнения обязательств частного партнера по соглашению путем предоставления банковских гарантий, выдаваемых банками, удовлетворяющими требованиям, установленным соглашением, в обеспечение выполнения обязательств частного партнера:

– на этапе создания объекта соглашения – в размере 250 млн руб.;

– на этапе эксплуатации объекта соглашения – в размере 150 млн руб.

Частный партнер также должен обеспечить страхование за счет собственных или привлеченных средств риска причинения вреда третьим лицам при создании и эксплуатации объекта соглашения с лимитом 5 млрд руб.

Частный партнер обеспечивает на безвозмездной основе недискриминационный доступ каждого участника оборота товаров к предоставляемым им данным.

Отметим, что 8 мая Правительство РФ утвердило размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также порядок ее взимания. Соответствующее постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 577 подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В соответствии с документом, размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки составляет для участника оборота товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, 50 коп. за 1 код маркировки без учета налога на добавленную стоимость.

Плата не взимается за предоставление кодов маркировки для лекарств из Перечня ЖНВЛП, предельная отпускная цена производителя которых не превышает 20 руб.

Елена Сидорова

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