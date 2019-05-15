Объем фармацевтического рынка России в 2018 году достиг 1 682 млрд рублей

«Если описывать складывающуюся ситуацию на фармрынке одной фразой, то, наверное, ей станет крылатое «Быть или не быть?». Причем выражение это применимо как к государственным инициативам, так и к тем процессам, которые происходят с участниками. Какие-то вопросы решаются с резолюцией «Быть», а какие-то откладываются в сторону с подписью «Не быть». Но надолго ли?», — именно такими словами начинается аналитический отчет по итогам 2018 года на фармрынке компании DSM Group, опубликованный 14 мая.

Согласно опубликованному документу, в 2018 году закрылся вопрос с расширением каналов продажи лекарственных средств в продуктовом ретейле. Но более остро встал другой — разрешение онлайн-торговли безрецептурными препаратами. Причем понятно, что развитие экономики во всех отраслях движется в сторону e-commerce, но на традиционные аптеки накладывается большой пул законодательных требований, которые регламентируют работу аптечного учреждения: от получения специальной лицензии на свою деятельность до квалификации сотрудников. Как простым «Быть» не сломать систему, которая выстраивалась годами, и тем самым, наоборот, не понизить лекарственную доступность?

А вот пилотный проект по маркировке ЛП вышел на следующий уровень. И уже точно понятно, что обратной дороги нет. Есть федеральный закон, который регламентирует сроки внедрения и распространения системы на весь рынок. Остались ряд вопросов (криптокодирование, его стоимость для производителя, но так или иначе процесс запущен, и максимум, на который можно рассчитывать — очередной перенос сроков.

Еще одна инициатива так и осталась пока пилотным проектом. Речь в данном случае идёт о лекарственном возмещении. На протяжении нескольких лет обсуждались возможные схемы его реализации. Но в 2018 году никаких новых решений принято не было. Регионы сами проводят различные «эксперименты». Например, в Москве с 1 марта по 31 декабря 2019 года льготные категории граждан с московской пропиской могут обратиться за получением компенсационной выплаты на приобретение лекарственного препарата взамен получения бесплатного лекарства или приобретения лекарств с 50% скидкой, если необходимый препарат отсутствует по федеральной программе. То есть, опять эксперимент рассчитан на ограниченный список лиц.

Стоит отметить, что все инициативы, которые получают отметку «Быть», могут привести к существенным изменениям на рынке. С 2019 года заработала новая система ценообразования для препаратов, относящихся к ЖНВЛП. Методика рассчитана на то, что цены на лекарственные средства, входящие в этот список, должны понизиться. Все ли производители пойдут на этот шаг или просто решат уйти с рынка?

И такие системообразующие законы принимаются в не совсем благоприятных экономических условиях для фармрынка. Поэтому его участники ищут новые способы «выживания».

Объем фармацевтического рынка России в 2018 году достиг 1 682 млрд рублей, что на 2,6% выше, чем годом ранее. Объемы продаж лекарств в натуральном выражении выросли на 1,5%, и составили 6,4 млрд упаковок.

Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка продолжила положительную тенденцию 2017 года в упаковках. Прирост рынка в рублях ниже, чем в 2017 году. На это повлиял, в том числе, и низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, который не привёл к росту спроса на «сезонные» препараты. В 2018 году на рынке превалировали две тенденции: снижение доли безрецептурных препаратов и рост рынка за счет двух ценовых сегментов — «до 50 рублей» и «свыше 500 рублей». Таким образом, структура потребления меняется в зависимости от доходов потребителя.

Государственный сегмент в 2018 году в деньгах остался на уровне 2017 года, а вот в упаковках сократился. Основной причиной является перераспределение закупленных лекарств в 2017 году на потребности прошлого года. Также наблюдается продолжающийся рост сегмента льготного лекарственного обеспечения, финансируемого из регионального бюджета.

Доля лекарств импортного производства в целом на рынке по итогам 2018 года составила 70,2% в рублях и 39,4% в упаковках. Первые места в рейтинге производителей сохранили за собой иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer. В рейтинге топ-20 три отечественных производителя: «Отисифарм», «Фармстандарт» и (впервые в него попал) «Биокад».

Консолидация на аптечном рынке принимает всё новые формы: появились партнерские союзы со «средними» и крупными (более 1000 точек) сетями, организовываются объединения для единичных аптек, и это помимо уже сложившихся компаний. Доля топ-20 игроков составила 58%. Наилучших результатов в объединении аптек и аптечных сетей добилась «АСНА», заняв 13,2%. Среди «традиционных» сетей максимальную долю занимает аптечная сеть «Ригла» — 5,6%. На третью строчку поднялась компания ГК «Эркафарм» с долей 5,3%. Топ-5 маркетинговых ассоциаций занимают 12,5% рынка.

В 2018 году дистрибьюторы изменили взаимоотношения с аптечными сетями в сторону ужесточения процесса отгрузки товара. Они стали требовать дополнительных гарантий возврата дебиторской задолженности от аптек (страхование или банковские гарантии). Изменения в принципах работы дистрибьюторов сказались на результатах и динамике лидеров. Топ-10 компаний заняли порядка 72%. В 2018 году первое место сохранил дистрибьютор «Протек», заняв 16%. Второе место у дистрибьютора «Катрен» с долей 15,5%. Эти две компании показали отрицательную динамику по обороту относительно 2017 года. Топ-3 в 2018 году замыкает дистрибьютор «Пульс» с долей 14,6%.

gmpnews