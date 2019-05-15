Арбитраж поддержал BMS в споре с «Нативой» относительно дазатиниба

30 апреля 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес решение в пользу компании Bristol-Myers Squibb (BMS), постановив, что при производстве своего препарата российский производитель незаконно использует ее изобретение. Компании Bristol-Myers Squibb принадлежат исключительные права на ее изобретение — противоопухолевый препарат «Спрайсел» (МНН дазатиниб) — по патенту Российской Федерации, срок действия которого заканчивается 30 января 2023 г. Обращение на рынке его фактического аналога — дженерика производства ООО «Натива», препарата «Дазатиниб-натив» — нарушает интеллектуальные права компании-разработчика.

Споры в арбитражных судах по поводу нарушения интеллектуальных прав продолжались с 2017 года, когда «Натива» зарегистрировала в реестре лекарственных средств препарат «Дазатиниб-натив», который фактически является аналогом «Спрайсела». Суды предыдущих инстанций отказывали в удовлетворении исков на том основании, что «Натива» при производстве «Дазатиниб-натива» использовала свой патент. И ссылались на позицию Высшего арбитражного суда РФ, сформулированную еще в 2007 году. Тогда суд сформулировал следующее разъяснение: при наличии двух полностью идентичных патентов действия обладателя патента с более поздней датой приоритета не могут быть расценены как нарушение прав обладателя патента с более ранней датой приоритета. Таким образом, в ситуации, когда по недосмотру государственного органа был выдан патент, охраняющий уже ранее запатентованное изобретение, сразу же привлекать к ответственности обладателя этого патента было бы несправедливо – для начала нужно оспорить этот выданный по ошибке патент.

Ссылка на ход заседания на сайте Арбитражного суда kad.arbitr.ru.

Очевидно, что формулируя в 2007 г. указанное разъяснение, судьи ВАС РФ не предполагали возможность его толкования подобным образом. Авторитетные российские специалисты в области права интеллектуальной собственности из Исследовательского центра частного права при Президенте РФ также отмечают, что эта правовая позиция при подобных обстоятельствах спора применяться не должна.

Тем не менее, суды уже использовали выработанную ВАС РФ позицию ранее, отказав в удовлетворении требований Bayer. Однако впоследствии данные судебные акты были отменены Судом по интеллектуальным правам, а дело направлено на новое рассмотрение.

В январе 2019 Суд по интеллектуальным правам удовлетворил кассационную жалобу Bristol-Myers Squibb на судебные решения, вынесенные ранее по спору с российской фармацевтической компанией «Натива» относительно обращения на рынке аналога принадлежащего BMS противоопухолевого препарата. Были отменены решения судов предыдущих инстанций — Арбитражного суда Московской области и Десятого арбитражного апелляционного суда. 10 января 2019 г. дело было передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области, а 30 апреля 2019 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск компании Bristol-Myers Squibb.

По материалам пресс-службы Bristol-Myers Squibb

gmpnews