Аналитики представили рейтинг мировых фармкомпаний по объему рыночной капитализации

Аналитическая компания GlobalData представила актуальный рейтинг крупнейших международных фармацевтических компаний, акции которых котируются на фондовых биржах. По состоянию на 31 декабря 2018 г. пятерку лидеров по объему рыночной капитализации (агрегированный показатель суммарной стоимости акций) возглавили:

Johnson & Johnson (346,1 млрд дол. США)

Pfizer (253,2 млрд дол.)

Roche (212,5 млрд дол.)

Merck&Co (198,7 млрд дол.)

Novartis (198,4 млрд дол.)

В топ-20 также вошли:

AbbVie (139,6 млрд дол.)

Amgen (124,0 млрд дол.

Eli Lilly (122,6 млрд дол.)

Novo Nordisk (112,9 млрд дол.)

Sanofi (111,3 млрд дол.)

AstraZeneca (99,2 млрд дол.)

GlaxoSmithKline (98,7 млрд дол.)

Bristol-Myers Squibb (84,8 млрд дол.)

Gilead Sciences (80,9 млрд дол.)

Bayer (66,6 млрд дол.)

CSL (62,5 млрд дол.)

Biogen (60,6 млрд дол.)

Merck KGaA (46,2 млрд дол.)

Allergan (45,1 млрд дол.)

Celgene (44,8 млрд дол.)

В сравнении с предыдущим годом у 14 компаний из топ-20 зафиксировано сокращение рыночной капитализации, причем у 6 — более чем на 15%. В то же время значительный рост показали CSL, Eli Lilly и Merck&Co — на уровне 32, 29 и 28% соответственно.

Средняя операционная маржа топ-20 компаний составила 21,9%, а для топ-10 — 25%. Чистый доход на одну акцию в среднем для топ-20 составил 5,2 дол. Самый высокий показатель чистого дохода на акцию зафиксирован у Biogen (21,7 дол.). Средний показатель рентабельности собственного капитала для группы топ-20 составил 27,7%.

По материалам www.globaldata.com

apteka.ua