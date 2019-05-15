Аналитики фиксируют стагнацию аптечных продаж

Динамика аптечных продаж отстает от реальной динамки закупок. Об этом в ходе второго дня Российского фармацевтического форума Института Адама Смита в Санкт-Петербурге заявил генеральный директор IQVIA Николай Демидов.

По словам аналитика, в последние годы на фармрынке наблюдается ситуация, которую эксперты называют русские горки.

«Рынок резко взлетает и резко тормозит. Наблюдается аритмия», – констатировал Николай Демидов .

Аналитики фиксируют замедление темпа роста рынка в последние три года.

«По итогам 2018 года рост госсегмента составляет скромные 2%, розница – плюс 5%», – добавил Николай Демидов.

Ожидания 2019 года – рост на 6,5% за счет роста госсегмента.

Говоря о розничном сегменте, аналитик отметил, что миграция товара внутри аптек продолжается.

«Тенденция такова : на фоне роста закупок фиксируется стагнация продаж из аптек», – заявил он. Эпоха переливов пока не закончена.

Прогноз на 2019 г. от генерального директора DSM Group Сергея Шуляка более печален. Анализируя объем доходов населения, эксперт констатирует : ситуация выглядит неблагоприятно – в 2019 г. рост рынка в пределах 2–4%.

По словам генерального директора AlphaRM Анны Ермолаевой, главными трендами текущего года станут: расширение программы ВЗН, внедрение маркировки, национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Рынок в 2019 г. будет расти в основном за счет госсегмента. От розницы мы не ожидаем большого роста – в пределах 3%», – заявила Анна Ермолаева.

Фото: Оксана Баранова

Оксана Баранова

pharmvestnik