«  
  »

Как изменится законодательство по закупкам лекарств в 2019 – 2020 гг.

Сформировавшаяся за последние годы нормативно-правовая база в области бюджетных закупок лекарственных средств критикуется многими экспертами и участниками данного процесса.

Что «хорошо» и «плохо» в этой области, какие изменения надо внести в законодательство, как это будет работать и другие острые вопросы будут обсуждаться на Открытой дискуссии «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: что не так в закупках лекарственных средств?» с участием Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.

В отрытой дискуссии примут участие:

Модератор:

Фаррахов А.З. – депутат Государственной Думы.

Спикеры: 

  • Исаев А.К. – депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;
  • Морозов Д.А. – депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья;
  • Гетта А.А. – депутат Государственной Думы, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок;
  • Куринный А.В. – депутат Государственной Думы, член Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;
  • Евраев М.Я. – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;
  • Лавров А.М. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
  • Алексеев В.А. – руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки»;
  • Плакида А.В. – генеральный директор АО «Альянс Консалтинг».

Эксперты:

  • Витько А.В. – Министр здравоохранения Хабаровского края;
  • Косякова Н.В. – начальник фармацевтического Управления Министерства здравоохранения Ростовской области;
  • Нижегородцев Т.В. – начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России;
  • Перов К.А. – главный консультант Института конкурсных технологий;
  • Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

XXI Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2019» пройдет в Москве 21-22 мая по адресу: Краснопресненская наб. 12, в Конгресс-центре ЦМТ. 

Регистрация на конференцию на сайте www.fru.ru.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Май 15, 2019 | Просмотров: 96