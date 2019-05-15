Как изменится законодательство по закупкам лекарств в 2019 – 2020 гг.

Сформировавшаяся за последние годы нормативно-правовая база в области бюджетных закупок лекарственных средств критикуется многими экспертами и участниками данного процесса.
Что «хорошо» и «плохо» в этой области, какие изменения надо внести в законодательство, как это будет работать и другие острые вопросы будут обсуждаться на Открытой дискуссии «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: что не так в закупках лекарственных средств?» с участием Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств.
В отрытой дискуссии примут участие:
Модератор:
Фаррахов А.З. – депутат Государственной Думы.
Спикеры:
- Исаев А.К. – депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;
- Морозов Д.А. – депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья;
- Гетта А.А. – депутат Государственной Думы, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок;
- Куринный А.В. – депутат Государственной Думы, член Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;
- Евраев М.Я. – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;
- Лавров А.М. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- Алексеев В.А. – руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки»;
- Плакида А.В. – генеральный директор АО «Альянс Консалтинг».
Эксперты:
- Витько А.В. – Министр здравоохранения Хабаровского края;
- Косякова Н.В. – начальник фармацевтического Управления Министерства здравоохранения Ростовской области;
- Нижегородцев Т.В. – начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России;
- Перов К.А. – главный консультант Института конкурсных технологий;
- Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
XXI Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2019» пройдет в Москве 21-22 мая по адресу: Краснопресненская наб. 12, в Конгресс-центре ЦМТ.
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