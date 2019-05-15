Перенос маркировки не потребуется при длине криптокода в 22 символа ФП «Оболенское» и «Биннофарм» объединились под именем Alium » Как изменится законодательство по закупкам лекарств в 2019 – 2020 гг. Сформировавшаяся за последние годы нормативно-правовая база в области бюджетных закупок лекарственных средств критикуется многими экспертами и участниками данного процесса. Что «хорошо» и «плохо» в этой области, какие изменения надо внести в законодательство, как это будет работать и другие острые вопросы будут обсуждаться на Открытой дискуссии «Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: что не так в закупках лекарственных средств?» с участием Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. В отрытой дискуссии примут участие: Модератор: Фаррахов А.З. – депутат Государственной Думы. Спикеры: Исаев А.К. – депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;

– депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств; Морозов Д.А. – депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья;

– депутат Государственной Думы, председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья; Гетта А.А. – депутат Государственной Думы, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок;

– депутат Государственной Думы, руководитель Экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок; Куринный А.В. – депутат Государственной Думы, член Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств;

– депутат Государственной Думы, член Межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств; Евраев М.Я. – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;

– заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации; Лавров А.М. – заместитель Министра финансов Российской Федерации;

– заместитель Министра финансов Российской Федерации; Алексеев В.А. – руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки»;

– руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки»; Плакида А.В. – генеральный директор АО «Альянс Консалтинг». Эксперты: Витько А.В. – Министр здравоохранения Хабаровского края;

– Министр здравоохранения Хабаровского края; Косякова Н.В. – начальник фармацевтического Управления Министерства здравоохранения Ростовской области;

– начальник фармацевтического Управления Министерства здравоохранения Ростовской области; Нижегородцев Т.В. – начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России;

– начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России; Перов К.А. – главный консультант Института конкурсных технологий;

– главный консультант Института конкурсных технологий; Ягудина Р.И. – зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. XXI Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий – ФармМедОбращение 2019» пройдет в Москве 21-22 мая по адресу: Краснопресненская наб. 12, в Конгресс-центре ЦМТ. Регистрация на конференцию на сайте www.fru.ru. pharmvestnik