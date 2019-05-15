Перенос маркировки не потребуется при длине криптокода в 22 символа

Фармпроизводители настаивают на необходимости сокращения длины криптокода. Об этом шла речь на выездном расширенном заседании экспертной группы подкомитета по вопросам обращения ЛС, развития фирм и медпромышленности Госдумы на тему «Подготовка к реализации программы маркировки ЛП».

В работе заседания, которое прошло в Санкт-Петербурге, приняли участие заместитель министра здравоохранения Елена Бойко, руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко, исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов, а также главы ведущих отраслевых ассоциаций.

Регуляторы настаивали на том, что маркировку переносить нельзя. Михаил Мурашко отметил, что никаких изменений, касающихся маркировки, в закон вносить не надо. Следовательно нет никаких препятствий для запуска системы. Елена Бойко обратила внимание, что сроки ввода определены давно, они известны, кроме того система мониторинга движения лекарственных препаратов является одним из звеньев единого цифрового контура здравоохранения, разработка которого должна завершиться в 2021 г. Соответственно нельзя откладывать запуск какого-то сегмента, чтобы не тормозить введение в эксплуатацию всего цифрового контура. Она попросила фармсообщество без эмоций рассказать о существующих рисках.

Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков удивился такому предложению, ведь фарма не один раз обращала внимание на сложности с печатью контрольных знаков с криптокодом. И тем не менее в очередной раз заявил: «Срок запуска маркировки, обозначенный в законе, не надо менять, если длина крптокода будет 22 символа. Причем это решение надо принимать уже сейчас. При несоблюдении этого условия надо переносить сроки. Таковы результаты расчетов и технических тестов компаний–членов нашей ассоциации».

Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев рассказал, что российские производители придерживаются такой же точки зрения. Они смогут напечатать знаки с кодом длиною в 22 символа.

Исполнительный директор СПФО Лилия Титова обратила внимание, что еще несколько недель назад в Минпромторге поднимался вопрос готовности российских производителей к маркировке и выяснилось, что большинство из них просто не готовятся к маркировке: кому-то не хватает денег, у кого-то нет места на флаконе. И получается, что маркировка в рамках пилотного проекта – это одна история, а реальная жизнь – совсем другое.

Ведущий заседания председатель подкомитета по вопросам обращения ЛС, развития фарм- и медпромышленности Комитета по охране здоровья Госдумы Александр Петров отметил, что в Госдуме надо еще раз тщательно обсудить техническую готовность фармотрасли к запуску системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

Также депутаты хотят внимательно изучить расчеты, согласно которым производители будут платить за марку 50 коп. Дмитрий Алхазов пояснил, что над соглашением государственно-частного партнерства, где и установлена плата в 50 коп., работал целый экономический блок правительства. Он отметил, что не в его компетенции обсуждать эти расчеты. В то же время глава ЦРПТ отметил, что оператор как частный партнер берет на себя обязательство обеспечить необходимым оборудованием точки выхода лекарственных препаратов в государственных клиниках. Кроме того, для лекарств, стоимостью менее 20 руб. за упаковку, маркировка будет бесплатной.

Александр Петров сказал, что облегчение участи производителей недорогих лекарств – это хорошо, но депутатам все-таки хотелось бы понять, откуда взялись 50 коп. и хорошо, если оператор или представители экономического блока правительства смогут об этом рассказать. В целом, депутат настаивал, что для ЦРПТ выгодно быть открытыми и детально рассказывать о маркировке.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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