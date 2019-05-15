Takeda прогнозирует убыток в 2019 финансовом году на фоне сделки по приобретению Shire

В 2018 финансовом году объем продаж японской фармацевтической компании Takeda («Такеда») вырос на 18,5% и составила 2,1 трлн иен (19,2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Финансовый год в Японии длится с 1 апреля по 31 марта.

Прибыль за отчетный период упала на 41,6% и составила 109,1 млрд иен (996 млн долл.).

Объем продаж препарата Entyvio увеличился на 33,7% и составил 269,2 млрд иен (2,5 млрд долл.).

Продажи препарата Velcade сократились на 9,6% – до 127,9 млрд иен (1,2 млрд долл.), что обусловлено потерей патентной защиты в США.

Показатель по препарату Ninlaro вырос на 33,9% – до 62,2 млрд иен (568 млн долл.) за счет увеличению спроса, особенно в США.

Годовой объем продаж Takeda в США вырос на 38,5% – до 829 млрд иен (7,6 млрд долл.).

В Японии продажи снизились на 1,6% – до 571 млрд иен (5,2 млрд долл.).

Объем продаж в Европе и Канаде увеличился на 29,3% – до 405,6 млрд иен (3,7 млрд долл.).

Показатель по странам с развивающимися экономиками вырос на 4,8% – до 291,6 млрд иен (2,7 млрд долл.).

По прогнозу Takeda, в 2019 финансовом году объем продаж увеличится на 57,4% и составит 3,3 трлн иен (30,1 млрд долл.) на фоне приобретения компании Shire («Шайер»). Аналитики прогнозируют 3,45 трлн иен (31,5 млрд долл.). Компания ожидает убыток в размере 383 млрд иен (3,5 млрд долл.), что связано с расходами на сделку в объеме 847 млрд иен (7,7 млрд долл.).

Фото: takeda.com

Илья Дугин

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