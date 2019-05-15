Данные оффлайн-отчетов аптек могут отличаться более чем два раза от онлайн-данных

Цифровые инструменты управления продажами и продвижением продуктов а аптечных сетях значительно меняют возможности участников фармрынка в этих направлениях.

Об этом на Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге заявила основатель и генеральный директор «ФармХаб» Виктория Андосова.

«Пять лет назад, когда мы создали «ФармХаб», мы верили, что цифровые технологии позволят преобразовать возможности фармпроизвоидтелей не только по созданию и производству, но и по маркетингу и продажам лекарственных препаратов. И на сегодняшний момент мы убедились, что были правы», – сказала она.

Опыт работы компании показал, например, что по конкретным препаратам данные оффлайн-отчетов зачастую более чем в два раза отличаются от верифицированных фискальными чеками онлайн-данных аптек.

Виктория Андосова уверена, чтобы бизнес воспринимал всерьез данные, он должен им доверять. Для этого и используется верификация продаж, которая обеспечивает прозрачность цепочки движения товаров до пациентов. Это дает возможность прогнозирвать и управлять в режиме реального времени товарными остатками аптек.

Цифровые продукты ФармХаб позволяют выбрать конкретную аптечную сеть, бренд, посмотреть количество проданных упаковок за период, проанализировать данные за конкретный день, онлайн проследить чековое подтверждение по каждой упаковке на сайте ОФД или Налоговой службы.

«Безусловно, все эти данные требуют профессиональной обработки, – говорит эксперт. – При применении методов машинной обработки прогнозных моделей на основании искусственного интеллекта можно прогнозировать тренд движения препарата».

Например, из-за неправильного планирования закупок аптека часто попадает в ситуацию, несмотря на устойчивость продаж, товара либо нет в наличии, либо аптека перестраховывается и держит избыточный страховой запас, замораживая определеную сумму в обороте.

«В случае если аптека пользуется автоматическим построением потребности, частота закупок увеличивается, аптека освобождает оборотные средства из перестраховочного запаса и рентабельность препарат растет», – поясняет Виктория Андосова.

Кроме того, эта картина движения товара в реальном времени видна обоим партнерам: и аптеке, и производителю, что дает еще больше возможности для повышения эффективности продаж. В частности, видя большие стоки и слабые продажи производитель и аптечная сеть могут быстрее отреагировать и запустить дополнительный набор промо-активностей.

По мнению г-жи Андосовой, это только первые шаги в развитии цифровых технологий.

Елена Калиновская

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