В Приволжском федеральном округе осуждены трое контрабандистов сильнодействующих веществ

Два похожих уголовных дела рассмотрели суды субъектов Приволжского федерального округа. В обоих случаях речь шла о незаконном перемещении через государственную границу сильнодействующих веществ.

Новотроицкий городской суд (Оренбургская область) признал двух женщин виновными в контрабанде. По просьбе одной из них вторая оформила заказ на 144 капсулы для похудения в интернет-магазине Республики Казахстан. Свободная продажа препарата на территории России запрещена, потому что в его состав входит сильнодействующее вещество сибутрамин. Во время получения посылки в курьерской службе женщина была задержана. Подсудимые признали свою вину. Инициатору покупки назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком 2 года, а непосредственно покупательница – с учетом того, что ранее уже привлекалась к уголовной ответственности – приговорена к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Похожее дело рассмотрено также в Кировском районном суде Перми. На скамье подсудимых оказался пауэрлифтер, который ради увеличения мышечной массы приобрел онлайн в Беларуси препарат, содержащий тестостерон, который тоже входит в перечень сильнодействующих веществ. Спортсмена приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Оба приговора в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

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Екатерина Погонцева

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