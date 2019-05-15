ФАС пока не планирует вводить специальное антимонопольное регулирование для аптечных сетей

Федеральная антимонопольная служба не уверена, что для аптечного рынка надо вводить нормы взаимодействия производителей и сетей. Об этом заявил начальник Управления социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на Российском фармацевтическом форуме Института Адама Смита в Санкт-Петербурге.

«Мы были авторами специального антимонопольного законодательства для торговых сетей. Взаимозависимость между производителями и торговыми сетями может критически влиять на условия обращения товара на рынке, поэтому были введены нормы этого взаимодействия, в том числе ограничения. Мы пока не уверены, что надо регулировать так же аптечный рынок. Да, есть противоречия между производителями и аптечными сетями, но критической массы, которая бы влияла на функционирование рынка, мы пока не видим», – рассказал он.

В рамках стандартного антимонопольного законодательства уже есть ограничения. При достижении 35% на рынке компания занимает доминирующее положение. Однако само признание компании доминирующей на рынке не влечет каких-либо последствий. Она просто предупреждается о том, что должна соблюдать антимонопольное законодательство, не манипулировать ценами и пр. И это может делаться сейчас и в отношении аптечных сетей.

Он также считает, что нет необходимости ограничивать долю собственным торговых марок (СТМ) аптек. Пока ограничение не реализовано даже на продовольственном рынке. Хотя может быть это и стоило бы сделать, так как торговая сеть не инвестирует в развитие рынка того или иного товара, а просто начинает производить его на другом предприятии. На лекарственном рынке иная ситуация.

По мере реализации вопросов, связанных с взаимозаменяемостью лекарственных препаратов, лекарственного возмещения, по мнению Тимофея Нижегородцева, ситуация с бренд-дженериками будет меняться.

«Бренд-дженерики – это маркер рынка, который находится в регулятором хаосе. В таких условиях потребитель в первую очередь обращается к оригинальным препаратам, а потом к бренд-дженерикам. По мере снижения хаоса, по мере роста доверия к регуляторной системе количество брендов в массе высоко-стандартизированных продуктов начнет неизбежно снижаться», – полагает он.

В ОТС-сегменте бренд-дженерики будут замещаться СТМ, так как это повышает доходность аптек. Что делать в этом случае производителям? Первый выход – выпускать лекарства по заказу аптек. Этот путь выбрали многие производители продуктов питания. Это не высокодоходный, но стабильный бизнес. Второй выход – инвестировать в препараты с измененными потребительскими качествами. Это сложнее, но более маржинально.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Калиновская

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