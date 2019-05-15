Boehringer и AbbVie наконец-то урегулировали патентный спор

Компания Boehringer Ingelheim («Берингер Инхельхайм») дольше других продержалась в попытках вывести на рынок США биосимиляр препарата Humira, мирового бестселлера от компании AbbVie («ЭббВи»), но в минувший вторник все же подписала с последней соглашение, по условиям которого биосимиляры не появятся на американском рынке до 1 июля 2013 г., сообщает FiercePharma.

После того, как AbbVie подала против Boehringer судебный иск с обвинением в нарушении патентов (через это традиционно проходят производители биосимиляров, стремящиеся вывести свои разработки на рынок), германская компания внесла встречный иск в связи с якобы несправедливыми действиями производителя Humira, использовавшего патенты с частично перекрывающими друг друга объектами охраны и патенты, не находящиеся на уровне изобретения. Далее последовала длительная борьба в отношении документов, связанных с патентным спором.

Благодаря урегулированию спора с Boehringer, Humira может чувствовать себя в безопасности на рынке США до 2023 г., несмотря на то, что в Европе биосимиляры уже начали «откусывать» долю продаж бестселлера компании AbbVie. После выхода биосимиляров на рынок стран ЕС осенью прошлого года в AbbVie сообщили о снижении на 23% продаж Humira за пределами США в I квартале 2019 г., тогда как продажи в США выросли на 7%.

Фото: ru.depositphotos.com

Татьяна Кублицкая

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