Экс-директора сети «Приморская краевая аптека» задержали с 3 кг наркотиков

Полиция задержала бывшего главу обанкротившейся государственной сети «Приморская краевая аптека» Василия Сысойкина в Московской области. У него нашли около 3 кг синтетических наркотиков. Ранее Сысойкина судили за растрату почти 145 млн рублей.

Полицейские остановили машину Василия Сысойкина 17 апреля в Балашихе. В автомобиле было найдено 9 пакетов и 13 свертков с метилэфедроном. Позже полиция вскрыла два лесных тайника, где хранились пакеты с наркотическими веществами. В общей сложности у Сысойкина оказалось около 3 кг наркотиков. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

На допросе Сысойкин отказался отвечать на вопросы, заявив: «Всегда был руководителем, большим начальником».

Василий Сысойкин – бывший военный врач, участник боевых действий на Северном Кавказе, награжден Орденом мужества. Уволившись со службы, основал сеть аптек «Фармия», в 2006 году возглавил КГУП «Приморская краевая аптека».

Предприятие выигрывало конкурсы на поставки лекарств в больницы, а в 2012 году занялось обеспечением лекарствами льготников, но с подрядом не справилось. Перебои в поставках привлекли внимание властей к КГУП «Приморская краевая аптека», в итоге Сысойкин своей должности лишился.

В 2013 году началось банкротство предприятия, а Сысойкин, став фигурантом нескольких уголовных дел, пропал. В числе прочего ему вменялась растрата 500 млн рублей. В декабре 2013-го Сысойкина задержали в аэропорту Черногории.

В 2018 году Первореченский районный суд во Владивостоке признал Василия Сысойкина виновным в растрате 144,8 млн рублей и приговорил к двум годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Поскольку этот срок он уже провел под стражей и домашним арестом, его освободили в здании суда. Также был удовлетворен гражданский иск администрации Приморского края о взыскании с него 144,8 млн рублей.

Источник: Вести

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