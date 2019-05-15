Московский эндокринный завод может заняться производством препаратов на основе конопли

ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ) готов организовать производство препаратов на основе конопли, если в законодательство будут внесены изменения. В Минпромторге РФ уточнили, что потребуется подтвердить преимущество таких лекарств перед традиционными препаратами, а Минздрав должен выдать положительное заключение.

«Учитывая, что данные о репрезентативных результатах исследований таких препаратов в открытых источниках отсутствуют и во врачебной практике они используются преимущественно при отсутствии эффекта лечения традиционными лекарственными препаратами, Московский эндокринный завод изучает вопрос о возможностях медицинского применения на российском рынке каннабиноидсодержащих лекарственных препаратов», – рассказали в Минпромторге.

О том, что Минздрав РФ намерен разрешить ввоз каннабиссодержащих производных марихуаны – гашиша, масла каннабиса и самой марихуаны – для исследований в медицинских целях, стало известно в конце января 2019 года.

Согласно действующему законодательству, оборот препаратов, внесенных в список наркотических, в России запрещен, их нельзя использовать в медицинских целях. Минздрав по-прежнему выступает против легализации марихуаны в России. «Мы категорически против этого выступаем. И все передовые силы, в том числе «актив» – Организация Объединенных Наций, тоже против легализации легких наркотиков», – заявляла в октябре 2018 года Вероника Скворцова.

Медицинское применение лекарственных препаратов, содержащих каннабиноиды, разрешено в ряде стран, включая Австрию, Бельгию, Германию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Испанию, Австралию, Канаду и США. В конце декабря 2018 года медицинскую марихуану легализовал Таиланд, в конце января 2019 года – Израиль.

ФГУП «Московский эндокринный завод» было создано в 1943 году. Сейчас это единственный российский производитель фармпрепаратов, полностью принадлежащий государству. В портфеле предприятия около 90 препаратов, 50 из которых – в списке ЖНВЛП. В планах МЭЗ – создание фармпроизводства стоимостью 5,2 млрд рублей на базе имущественного комплекса объекта по уничтожению химического оружия в городе Почепе (Брянская область). Проект планируется реализовать до первого квартала 2022 года.

Источник: ИА «Москва»

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