Минздрав: в 2018 году лекарствами были обеспечены 62% пациентов с ВИЧ

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин сообщил, что количество случаев заболевания вирусом иммунодефицита человека в России стабилизировалось. Причина этого – охват антиретровирусной терапией, которой в 2018 году были обеспечены 62% пациентов, стоящих на учете. К 2019 году Минздрав планировал довести этот показатель до 75%.

«Сейчас стабилизировалось количество новых случаев благодаря более широкому охвату тестированием и лечением, потому что в прошлом году у нас 62% состоящих на учете получали терапию. А если человек получает терапию и у него вирус не определяется, он перестает быть источником инфекции. Поэтому последние несколько лет мы видим стабилизацию», – рассказал Воронин на конференции «Дальний Восток без СПИДа».

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году в стране было зарегистрировано 86,5 тысячи новых случаев инфицирования, в 2017-м – более 88,6 тысячи. В Минздраве другие данные за 2017 год: 85 тысяч вновь зарегистрированных случаев.

При этом охват АРВ-терапией на начало 2018 года едва превышал 50%. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова обещала, что к 2019 году этот показатель составит 75%.

Всего, по данным Федерального регистра на 1 января 2019 года, более 715 тысяч россиян были инфицированы ВИЧ и находились под диспансерным наблюдением. Ранее в Роспотребнадзоре подсчитали, что для увеличения охвата терапией до 100% необходимо в три раза увеличить финансирование лечения пациентов с ВИЧ – с 21,6 до 63 млрд рублей.

Источник: ТАСС

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