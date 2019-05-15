«Фармасинтез» будет расширять продуктовый портфель за счет инновационных препаратов

Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния на 25-м Российском фармацевтическом форуме в Санкт-Петербурге отметил, что в ближайшее время компания сконцентрируется на разработке и внедрении на рынок инновационных препаратов.

Заявление президентом компании «Фармасинтез» было сделано во время дискуссии генеральных директоров ведущих фармацевтических производителей, посвященной трансформации фармотрасли, где спикеры обсудили возможные сценарии развития бюджетного и коммерческого сегмента рынка лекарственных препаратов в России.

Викрам Пуния уточнил, что продуктовый портфель компании с 2025 года будет расширяться только за счет инновационных препаратов, и не исключено, что производство дженериков будет передано спин-офф компании.

Также глава «Фармасинтез» принял участие в сессии, посвященной здоровью нации, где обсудил ряд важных вопросов, в том числе есть ли прогресс в фармацевтической промышленности России и какие проблемы и ограничения мешают ее развитию.

В заключение сессии модератор задал вопрос аудитории: «Какой фактор будет в наибольшей степени определять развитие здравоохранения и фармацевтической отрасли в России в ближайшие пять лет?». Результат онлайн голосования присутствующих в зале участников российского рынка показал, что 58% считают, что данным фактором является состояние национальной экономики, 14% — уровень управленческой компетентности, 12% — внедрение цифровых технологий, 7% аудитории назвали пациентоцентричность, и 6% — персонализацию.

gmpnews