Тимофей Нижегородцев: Наша задача – чтобы цены в России стали недискриминационными по отношению к рынкам референтных стран

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев представил точку зрения регулятора на ценообразование и ряд других вопросов в сфере обращения лекарственных препаратов в рамках 25-го Российского фармацевтического форума в Санкт-Петербурге.

Спикер сообщил, что с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила ценообразования лекарственных средств.

«Смысл принятия этих правил заключался в том, чтобы исключить дискриминацию российских производителей по отношению к иностранным с точки зрения регистрации цены и ее последующего оформления, устранить дискриминацию российского рынка по ценам на иностранные лекарственные препараты по отношениям к ценам на эти же лекарственные препараты на рынках референтных стран и третье – поддержать российских производителей и первых производителей дженериков», — заявил Тимофей Нижегородцев.

«Значительная часть этой задачи была выполнена, Правительство Российской Федерации приняло соответствующую методику. Сейчас нас ожидает следующая серия этой истории, после принятия соответствующего законодательства – проверка и перерегистрация цен на все лекарственные препараты, входящих в перечень ЖВНЛП и зарегистрированные до 2019 года. Мы уже начали регистрировать препараты по новой методике. История с перерегистрацией вызывает наибольшее сопротивление со стороны иностранных компаний-производителей. Когда мы начали проверять ценообразование на лекарственные препараты, то часто обнаруживали недостоверные сведения при регистрации жизненно-важных лекарственных препаратов. Из-за этого мы изменили цену на более чем 1000 лекарственных препаратов, в некоторых случаях снижение составляло в 10 раз. В этом смысле понятно, что компании столкнутся со снижением привычных бюджетов и это вызывает их сопротивление, потому что никто не хочет делиться с обществом – лучше поделиться с акционерами. Но наша задача как органа власти и регулятора заключается в том, чтобы цены в Российской Федерации стали недискриминационными по отношению к рынкам референтных стран», — заключил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли.

Обсуждая вопросы функционирования информационно-аналитической системы при закупках лекарственных препаратов Тимофей Нижегородцев сообщил:

«Наша большая надежда как регулятора направлена на цифровизацию всех платформ, связанных с функционированием рынка лекарственных препаратов. Мы считаем, что «Ростехом» проделана большая работа по созданию соответствующей информационной инфраструктуры, но очевидно, что этого недостаточно. Цифровизация – это такой мощный конь, всадником которого являются каталоги и адекватная работа по регистрации лекарственных препаратов. Если эти функции выполняются некорректно, то конь будет везти куда угодно, с большой скоростью, но только не к цели».

Выступая в сессии «Как будет развиваться оптовый и розничный сегмент в ближайшие годы» Тимофей Нижегородцев обратил внимание участников, что по мере реализации вопросов, связанных с взаимозаменяемостью лекарственных препаратов, лекарственным возмещением и обеспечением, доля бренд-дженериков будет неуклонно снижаться.

«Бренд-дженерики – это маркер не очень развитого рынка, который находится в определенном хаосе. Чем больше хаоса, тем больше значение бренда, потому что в условиях неопределенности потребитель реагирует на бренд. По мере увеличения порядка – регуляторного и информационного, по мере увеличения стандартизации, значение бренд-дженериков начинает снижаться. И в этом случае будущее – за СТМ», — сказал он.

«Мы всеми руками «за» развитие ценностно ориентированных механизмов закупок, но мы должны на каждом этапе быть уверены в том, что не ошиблись в фиксации эффектов и в надлежащих действиях участников этих процессов. Для этого нам нужно провести гигантскую работу – инфраструктурную, образовательную, надзорную, а до этого момента необходимо донастроить существующие модели, нам требуется освободить деньги, которые мы тратим на сегодняшний момент на бренд-дженерики для закупки действительно оригинальных инновационных препаратов, требуется освободить возможности системы здравоохранения для того, чтобы большее количество людей могли получить эти лекарственные препараты. Для этого мы должны снижать цены и создавать возможности для конкуренции. Если мы этого добьемся, выполняя все эти задачи, тогда возникнут предпосылки для того, чтобы всерьез обсуждать следующий шаг в развитии лекарственного обеспечения», — заявил Тимофей Нижегородцев в сессии «Переход на ценностно-ориентированную модель здравоохранения: риски и возможности для фармкомпаний».

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