В США фармкомпании должны будут указывать цены на препараты в рекламе на ТВ

8 мая 2019 г. Министерство здравоохранения и социальных служб США (Department of Health and Human Services — HHS) официально объявило о завершении разработки нормы, предписывающей производителям лекарственных средств указывать цены в телевизионных рекламных роликах с целью повышения прозрачности в сфере ценообразования.

В частности, телевизионная реклама, направленная на конечного потребителя рецептурных препаратов, покрывающихся программами Medicare или Medicaid, должна содержать его прейскурантную цену — если она составляет 35 дол. и более за месяц лечения.

С точки зрения Алекса Азара (Alex Azar), министра здравоохранения и социальных служб США, пациенты заслуживают знать цены на медицинское обслуживание, которое они получают. А Сеема Варма (Seema Verma), администратор CMS (Центров услуг по государственным программам Medicare и Medicaid), считает, что знание стоимости рецептурных препаратов поможет пациентам принимать взвешенные решения с учетом всей имеющейся информации.

Так, для 47% американцев, имеющих план медицинского страхования с высокой франшизой, цена, которую они увидят в рекламе, фактически — это цена, которую они платят до того, как начнет действовать страховое покрытие. Также, например, в Medicare Part D к некоторым препаратам применяется сострахование, а значит, от прайсовой цены будет зависеть объем личных расходов пациента.

По материалам www.hhs.gov

apteka.ua