Референтная цена – хороший инструмент для организации льготного лекобеспечения

Референтная цена должна быть де юре, но де факто ее нет. Пока не готовы все элементы системы госзакупок для ее расчета. Об этом на Российском фармфоруме в Санкт-Петербурге рассказала директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина.

По ее словам, референтная цена – это хороший инструмент для организации льготного лекарственного обеспечения.

«Мы рассчитываем на этот инструмент. Для его внедрения мы воспользовались предложением Минэкономразвития, которое решило создавать каталоги для всех товаров, где будут автоматически рассчитываться референтные цены. Однако пока корректно рассчитать цены не получается. Почему? Мешает отсутствие отдельных позиций в Едином справочнике–каталоге лекарственных препаратов (ЕСКЛП). Сейчас делается попытка создания справочника 2.0, в котором будут позиции, учитывающие фактор взаимозаменяемости с лекарственных форм, кратности применения и др. И такой справочник будет разослан для предварительной экспертной оценки. Действительно было много писем о некорректных референтных ценах. Тем не менее были заказчики, которые брали эту цену за основу», – рассказала она.

Начальник Управления по контролю социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев вступился за госзаказчиков. Он отметил, что цифровизация сильный инструмент:

«Это такой мощный конь. Он может как мчаться вперед, так и в пропасть. Головой коня являются каталоги и все, что связано с регистрацией ЛП. Если они не выполняют свою функцию, если в ГРЛС гигантское разнообразие лекарственных форм, дозировок и пр., то конь несется в пропасть. То есть во главе угла должен стоять вопрос стандартизации. Если ее нет, то возникают проблемы на торгах».

Представитель ФАС убежден, что нельзя вводить в использование неподготовленные каталоги. «В правоохранительных органах говорят: у каждой начальной минимальной цены контракта есть свое имя и фамилия. Это надо учитывать. Потому что тут в президиуме сидят люди с широкими и гибкими взглядами, а в регионах все по-другому. Правоохранители интересуются у госзаказчиков, почему они не использовали референтные цены. У нас в стране две тысячи госзаказчиков, которые вынуждены нивелировать свои риски путем проведения аукционов с некорректными референтами ценами», – заключил он.

Елена Калиновская

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