Замглавы Росстандарта: обновление эталона килограмма может привести к улучшению лекарств

Переход на новое определение международного эталона килограмма, который произойдет 20 мая, будет, в частности, способствовать развитию фармацевтики. Об этом в кулуарах конференции «Новая международная система единиц СИ» сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Сергей Голубев.

Согласно изменениям, в качестве эталонного килограмма будет использоваться универсальная формула, основанная на принципах квантовой физики. Ранее эталоном служил цилиндр («гиря») из платино-иридиевого сплава, хранящийся в Международном бюро мер и весов в городе Севр во Франции. Килограмм оставался последней мерой, эталоном которой служил физический объект.

«[Фармацевтика] — это одна из отраслей промышленности, где отмечается нехватка точности существующих подходов и определений <…> Фармацевтика и научная деятельность, если мы говорим о килограмме, — два ключевых направления, где произойдут какие-то перемены с переходом на новые определения», — сказал собеседник агентства.

Говоря о конкретных преимуществах, которые получат производители и потребители лекарств после перехода на использование эталона килограмма в виде физической формулы, Голубев назвал «более точные дозировки, лучшее качество препаратов и лучшую воспроизводимость их свойств от партии к партии».

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