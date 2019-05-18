Уголовное дело о задержке зарплаты на Троицком йодном заводе готовят к передаче в суд

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Троицкий йодный завод». Его обвиняются в полной невыплате заработной платы подчиненным на протяжении более двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Зарплаты не получал 21 сотрудник предприятия в период с января по сентябрь 2018 г. Общая задолженность превысила 3,3 млн руб. По мнению следственных органов, у руководителя была возможность погасить долг, но он направлял средства на другие нужды завода. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Санкция ч.2 ст.145.1 УК РФ предусматривает штраф в 100-500 тыс. руб., лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.

Напомним, что с марта этого года на заводе введена процедура наблюдения. Следующее заседание Арбитражного суда Краснодарского края по делу о признании АО несостоятельным запланировано на 24 июня.

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Екатерина Погонцева

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