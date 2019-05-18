Крупнейшие игроки отрасли встретились на Российском фармфоруме Института Адама Смита

14-15 мая в Санкт-Петербурге состоялся 25-й ежегодный Российский фармацевтический форум для руководителей международных и российских фармпроизводителей, дистрибьюторов и розничных сетей. В мероприятии приняла участие делегация компании «Сервье» (Servier).

Форум является крупнейшим международным событием, посвященным решению наиболее актуальных проблем фармотрасли. В этом году мероприятие объединило более сотни экспертов, чтобы обсудить новые тенденции в индустрии, поделиться передовым опытом и собственным видением будущего фармпромышленности в России.

Российские и зарубежные спикеры затронули ряд важных тем, таких как: пациенто-ориентированный подход, маркировка, импортозамещение, лекарственное страхование, взаимоотношения с аптечными сетями, госзакупки, референтное ценообразование и др.

Особое внимание было уделено цифровизации здравоохранения. В настоящее время внедрение и применение информационных технологий открывает огромные возможности для продвижения и автоматизации процессов и является одним из важнейших условий сохранения конкурентоспособности и развития компании.

В рамках дискуссии генеральных директоров фармкомпаний управляющий директор по России компании «Сервье» Яна Ростовцева поделилась с коллегами своим видением на глобальные изменения, происходящие в отрасли, рассказала об опыте компании по разработке современных пациент-ориентированных терапевтических решений в партнерстве с ведущими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, такими как Массачусетский и Гарвардский университеты, и биотехническими компаниями, например, Iktos и Embleema, а также представила направления по развитию цифровых проектов в России.

«Пациент находится в центре всей нашей деятельности, – сказала Яна Ростовцева. – Мы используем современные каналы коммуникации и цифровые решения для повышения уровня информированности как пациентов, так и врачей. Для того, чтобы эффективно отвечать на текущие вызовы, мы гибко адаптируем текущие бизнес-процессы и управленческие решения, проводим системную аналитическую работу, выстраиваем эффективные партнерские отношения».

Источник: АО «Сервье»

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