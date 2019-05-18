Новый препарат против атопического дерматита от Pfizer достигает целей в КИ поздней фазы

Abrocitinib, новый препарат для лечения атопического дерматита от компании Pfizer Inc («Пфайзер Инк.»), достиг первичных конечных точек в клиническом исследовании (КИ) поздней фазы, в котором изучали его применение у пациентов в возрасте от 12 лет с умеренной и тяжелой формами заболевания, сообщает агентство Reuters.

Abrocitinib, относящийся к классу JAK-ингибиторов, блокирующих ферменты, которые вызывают воспаление, достиг статистически значимого улучшения в очищении кожи пациентов по сравнению с плацебо.

По информации Pfizer, результаты КИ, в котором изучали две дозировки препарата у 387 пациентов, продемонстрировали устойчиво хорошую переносимость abrocitinib.

Препарат, которому в прошлом году FDA присвоило статус «терапии прорыва», также достиг вторичных конечных точек – уменьшения тяжести зуда.

Фото: thrtimes.co.uk

Татьяна Кублицкая

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