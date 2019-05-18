Эксперты приоткрыли тайны нейминга лекарственных препаратов

В процессе разработки инновационный препарат в США имеет четыре наименования: химическое, кодовое, дженериковое (МНН) и, наконец, торговое. В перипетиях выбора наименований для новых лекарств разбирался Pharmaceutical Executive.

Химическое наименование препарата присваивается, когда молекула только получена. Оно слишком громоздко, неудобоваримо для широкого применения и практически не упоминается для идентификации препарата в процессе клинических исследований и продвижения.

Второе наименование – кодовое. Это упрощенная версия химического наименования с кодом компании, например RU-486. Компания-разработчик присваивает препарату код, чтобы было легче идентифицировать его среди других разработок, и не только своих. В данном примере препарат разработан французской компанией Roussel Uclaf (один из предшественников современной Sanofi).

После одобрения препарата FDA ему присваиваются дженериковое и торговое наименования. Например, Dilantin – торговое наименование противосудорожного препарата, а phenytoin – дженериковое (МНН). Дженериковые наименования присваиваются специальным органом в США – Советом Соединенных Штатов по принятым наименованиям (USAN). Брендированное наименование разрабатывается компанией и является ее эксклюзивной собственностью.

Регуляторные органы, в частности FDA в США и Агентство по контролю оборота ЛС и изделий медицинского назначения (MHRA) в Великобритании разработали специальные руководства, которым должны следовать фармпроизводители при выборе торговых названий для новых лекарств.

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Илья Дугин

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