ЗАО НПО «Европа-Биофарм» рассчитывает избежать банкротства

В Арбитражный суд Волгоградской области в рамках дела о банкротстве, инициированном ПАО «Восточный экспресс банк», поступило заявление от ЗАО НПО «Европа-Биофарм» о введении процедуры финансового оздоровления. Также фармацевтическое предприятие уведомило суд о подготовке проекта мирового соглашения с кредиторами.

Заявление о признании ЗАО НПО «Европа-Биофарм» банкротом поступило в суд в феврале 2018 г. Сумма финансовых претензий ПАО «Восточный экспресс банк» составила 7 млн руб. В сентябре того же года в отношении должника была введена процедура наблюдения, а в декабре суд включил в реестр претензий кредиторов требование ФНС России на сумму 29,2 млн руб.

В апреле 2019 г. в Арбитражный суд поступило заявление о намерении погасить требования к фармацевтическому предприятию об оплате обязательных платежей в течение пяти дней с момента вынесения судебного акта, которое было удовлетворено. На днях представитель должника ходатайствовал об отложении очередного судебного заседания для согласования и подписания проекта мирового соглашения. Суд пошел предприятию навстречу – разбирательство перенесено на 5 июня.

ЗАО НПО «Европа-Биофарм» действует в Волгограде с 1998 г. Основным видом деятельности является производство лекарственных препаратов. Зарегистрировано 32 дополнительных вида деятельности. По данным rus-profile.ru, в 2017 г. компания сработала с убытками в 30 млн руб. Бывший директор предприятия в 2018 г. была осуждена за мошенничество в особо крупном размере, ее лишили свободы сроком на шесть лет и обязали уплатить штраф в 900 тыс. руб.

Екатерина Погонцева

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