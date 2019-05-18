Сколько стоят корпоративные бизнес-тренеры в фарме

Эксперты рекрутинговой компании Hays проанализировали зарплаты сотрудников отделов обучения фармацевтических компаний. Сравнительный анализ зарплат в российских и западных компаниях показал, что разница в доходах сотрудников существенная.

Если в российской фирме средний заработок опытного менеджера по обучению, работающего в Москве, составляет в 160 тыс. руб., то в международной – 200 тыс. руб. Особенно разнятся зарплаты в отечественных и зарубежных специализированных фармкомпаниях. Сотрудники отдела обучения в специализированном сегменте фармы получают примерно на 100 тыс. руб. больше.

Существует также заметная разница в доходах тренеров фармкомпаний в разных регионах страны. Так, если в Москве вилка ежемесячной зарплаты тренинг-менеджера российской фармацевтической компании с опытом работы более четырех лет составляет 160 тыс. – 180 тыс. руб., то в Приволжском федеральном округе она варьируется от 120 тыс. до 140 тыс. руб.

Зарплаты руководителей отделов обучения в российских компаниях сравнимы с зарплатами территориальных менеджеров (управляют региональными менеджерами). Глава отдела обучения с 4-летним опытом работы и локацией в Москве получает в среднем 250 тыс. руб. Зарплата его коллеги – территориального менеджера с таким же опытом, тоже работающего в столице, – 240 тыс. руб.

Доходы руководителей отделов обучения в крупных международных компаниях существенно выше – в среднем 320 тыс. руб.

Фото: ru.depositphotos.com

Наталья Маскина

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