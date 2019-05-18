R&D Центр 1 EN подготовил TTS решение для компании «Сэлвим»

Фармацевтическая компания «Сэлвим» остановила свой выбор на Track&Trace системе 1 EN (R&D центр, входящий в Original Group). Бизнес-процессы двух компаний идеально подошли друг другу.

Переговорный процесс длился девять месяцев, наряду с 1 EN проектная команда «Сэлвим» изучала и тестировала все решения, доступные на рынке, и проводила детальную проверку поставщиков ПО и оборудования для сериализации и агрегации.

1 EN и «Сэлвим» провели несколько стратегических сессий и референс выездов на площадки с реализованными инсталляциями, а также демо-тест с фирменными упаковками. Предложенное коробочное решение (S1, A1, W1, полный комплекс ПО) идеально вписалось в производственные и коммерческие процессы «Сэлвим».

Основными аргументами в пользу 1 EN было наличие полностью готового решения по софту, 100% готовность оборудования к изменениям под новое постановление правительства и успешный тест оборудования.

Договор был финализирован и подписан на выставке «Фармапак». Команды 1 EN и «Сэлвим» совместно подготовили пакет технической документации в Фонд развития промышленности и получили одобрение. Проект идет с серьезным опережением. Уже сейчас оборудование готово к отгрузке.

Справка

«Сэлвим» – российская фармацевтическая компания, осуществляющая разработку, производство и продвижение лекарственных препаратов и БАД. Флагманским продуктом компании является Галавит (ТOP5 препаратов, назначаемых гинекологами и урологами в группе Иммуностимуляторы L03A, Proxima 2018).

Источник: Original Group

pharmvestnik