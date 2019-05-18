«Ангиолайн» вложил в разработку системы тромбоэкстракции 20 млн рублей

Новосибирская компания – производитель медизделий «Ангиолайн» намерена в 2020 году вывести на рынок систему тромбоэкстракции для лечения ишемического инсульта. Инвестиции в проект составили около 20 млн рублей, включая выделенные из регионального бюджета 5 млн рублей в виде субсидии.

Система включат в себя катетер-«пылесос», в который засасывается тромб, и стент-ретривер, который заводится под тромб микрокатетером, зацепляет его и позволяет извлечь из сосуда. Оба изделия малоинвазивные и вводятся в организм через артерии.

«Ангиолайн» разрабатывал систему вместе с НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина. Компания намерена получить регистрационное удостоверение в начале 2020 года и начать производство с 500–1000 систем ежегодно. Емкость российского рынка новосибирский разработчик оценивает в 100 тысяч таких систем в год.

Помимо этого, в компании рассчитывают выйти и на европейский рынок со своей продукцией. По словам директора по разработке Дмитрия Требушата, сейчас «Ангиолайн» поставляет свои медизделия в Узбекистан, Казахстан, Вьетнам, оценивая небольшую экспортную долю в общем объеме выпускаемых медизделий. Кроме того, новосибирский поставщик надеется нарастить и выпуск своего флагманского продукта: сейчас «Ангиолайн» отгружает около 62 тысяч коронарных стентов в год, при этом мощности позволяют выпускать до 120 тысяч единиц.

В феврале 2019 года «Ангиолайн» анонсировал открытие производства трех новых видов медизделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний – аортального клапана, стент-ретривера для извлечения тромбов и аортального стент-графта к августу 2019 года. Предполагалось, что производство расположится на площадке биотехнопарка «Кольцово», объем инвестиций в проект оценивался в 500 млн рублей.

Источник: infopro54.ru

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