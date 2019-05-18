Комитет ГД одобрил вычет по НДФЛ по любым рецептурным лекарствам

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о предоставлении с 2020 года социального налогового вычета по НДФЛ в размере стоимости любых лекарств, приобретаемых гражданами по рецепту врача.

Сейчас граждане вправе получить такой вычет в отношении лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом, которые приобретаются по рецепту за счет собственных средств. Однако вычет распространяется лишь на лекарства, включенные в утвержденный правительством РФ перечень. Этот перечень включает в себя более 400 лекарственных препаратов.

Законопроектом предлагается исключить из статьи 219 норму, касающуюся утверждения кабмином данного перечня, то есть распространить налоговый вычет на любые лекарства, назначенные врачом.

В марте текущего года правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении списка лекарств, в отношении которых гражданам мог предоставляться налоговый вычет. Вместо используемого на данный момент списка кабмин предложил применять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее время в этот список входит более 700 позиций, включая самые современные, и он регулярно обновляется, напоминал при этом премьер-министр Дмитрий Медведев.

Однако впоследствии в ходе дополнительных совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой, консультаций с Минфином и ФНС было принято решение вообще отказаться от принятия правительством соответствующего перечня.

«Решили просто дать возможность вычета по всем лекарствам по рецептам без всякого постановления. Тот же порядок, что и сейчас, который идет, но без утвержденного правительством списка», — пояснил глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Кроме того, законопроект включает в перечень освобождаемых от НДФЛ доходов подарки, полученные в соответствии с законодательством в связи с рождением ребенка и ежегодную выплату почетным донорам. В этот перечень также включается оплата дополнительных выходных дней гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, выплачиваемые в соответствии с указами президента РФ, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

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