Депутаты Заксобрания Ростовской области выступят с инициативой изменить порядок госзакупки лекарств

Он тормозит поставки жизненно необходимых препаратов

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области планируют подготовить обращение к Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА), в котором поднимут проблему организации закупок медицинских препаратов и оборудования.

С просьбой пересмотреть условия проведения торгов на сайте госзакупок к Заксобранию обратились начальник отдела координации работы аптечной сети минздрава Ростовской области Андрей Харахашян и главный врач ГБУ Ростовской области «Онкодиспансер» Евгений Глумов. По их словам, проблема заключается в том, что нередко рыночная цена лекарств оказывается выше, чем та, которая предлагается для закупки. В результате поставщики не участвуют в конкурсах, и сроки поставки важных медикаментов срываются. Да и сама процедура закупки длится 1,5-2 месяца, в течение которых больные не могут получать жизненно необходимые для них лекарства.

По словам первого заместителя председателя Заксобрания региона — председателя комитета по социальной политике Сергея Михалёва, это будет не первая попытка региональных законотворцев постараться внести изменения в закон о закупках.

Мы понимаем, что ставить лекарственные препараты в один ряд с кирпичами и гвоздями невозможно. Создадим рабочую группу с привлечением специалистов в этой области, которые помогут нам чётко сформулировать те изменения, которые необходимо внести в федеральное законодательство, — пообещал Сергей Михалёв.

После разработки конкретных предложений, на что потребуется минимум несколько месяцев, инициатива может быть направлена в Госдуму РФ. Обсуждение на площадке ЮРПА поможет заручиться поддержкой коллег из других регионов Юга России.

donnews