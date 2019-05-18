Регистрация дженериков — это вопрос конкуренции, повышения доступности лекарства Депутаты Заксобрания Ростовской области выступят с инициативой изменить порядок госзакупки лекарств » Президент Алиев запустил завод Diamed Co по производству одноразовых шприцов в Пираллахи Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию по производству одноразовых шприцов на территории Пираллахинского промышленного парка (ППП), сообщает сайт главы государства. Строительство завода по производству одноразовых шприцов осуществило ООО «Diamed Co». Инвестиции в строительство завода оцениваются в $4 млн. Из этой суммы $1,7 млн составляют инвестиции ОАО «Азербайджанской инвестиционной компании» (АИК). Для производства продукции на заводе будет использоваться местное и зарубежное сырье. Мощность завода составит на начальном этапе 150 млн одноразовых шприцов в год. Производимую продукцию планируется направлять, в том числе на экспорт, в Россию, Грузию, Иран и страны Средней Азии. interfax.az